صحة غزة : توسيع دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا

غزة / سما /

أكد رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، توسيع دائرة الفحوصات الطبية الهادفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العبادلة في تصريح صحفي، أنه سيتم بشكل رئيس استهداف المخالطين للحالات المكتشفة، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحصر ومنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفحوصات ستشمل أيضًا من تظهر عليه أعراض المرض ويتم تشخيصه وفرزه من قبل الطاقم الطبي المتخصص.

وطمأن العبادلة سكان قطاع غزة بأن الإجراءات الصحية الاحترازية جعلت من المرض تحت السيطرة، وأن جميع الحالات المكتشفة هي الحالات التي تم حجرها بعد أن عادت من الخارج.

وأشار إلى أن وزارته ملتزمة بمبدأ الشفافية والكشف المباشر عن جميع الحالات التي تظهر نتائج تحليلها الاصابة بالفيروس، داعيًا المواطنين إلى التزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجان الحكومية المشكلة والمعنية بانتشار الفيروس.