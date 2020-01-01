  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة : توسيع دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا

الخميس 26 مارس 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : توسيع دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا


غزة / سما /

أكد رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، توسيع دائرة الفحوصات الطبية الهادفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العبادلة في تصريح صحفي، أنه سيتم بشكل رئيس استهداف المخالطين للحالات المكتشفة، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحصر ومنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفحوصات ستشمل أيضًا من تظهر عليه أعراض المرض ويتم تشخيصه وفرزه من قبل الطاقم الطبي المتخصص.

وطمأن العبادلة سكان قطاع غزة بأن الإجراءات الصحية الاحترازية جعلت من المرض تحت السيطرة، وأن جميع الحالات المكتشفة هي الحالات التي تم حجرها بعد أن عادت من الخارج.

وأشار إلى أن وزارته ملتزمة بمبدأ الشفافية والكشف المباشر عن جميع الحالات التي تظهر نتائج تحليلها الاصابة بالفيروس، داعيًا المواطنين إلى التزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجان الحكومية المشكلة والمعنية بانتشار الفيروس.

#صحة غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

مصنع بغزة يُصدّر للعالم "كمامات" و "أطقماً" طبية لمواجهة "كورونا"

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل

فيديو .. ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

45679

الصحة الاسرائيلية : "نسابق الزمن لاحتواء الفيروس وخائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان "

495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين

3202024113555573

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى