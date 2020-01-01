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غانتس يتجه لتولي رئاسة الكنيست بنفسه

الخميس 26 مارس 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يتجه لتولي رئاسة الكنيست بنفسه


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في حزب أزرق - أبيض، اليوم الخميس، إن زعيم الحزب بيني غانتس يدرس إمكانية تولي رئاسة الكنيست بنفسه.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن تلك المصادر قولها، إن الهدف من هذه الخطوة دعم مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة مع الليكود قدمًا.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست الساعة الرابعة من عصر اليوم على انتخاب شخصية جديدة لرئاسة الكنيست بعد استقالة بولي إدلشتاين.

وتقول مصادر إسرائيلية متطابقة إن هناك جهود تجري من أجل إنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ميكي زوهار مسؤول فصيل الليكود، إنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، فإن إسرائيل ستذهب لانتخابات رابعة.

واتهم زوهار، حزب أزرق - أبيض بأنه يخضع لشروط القائمة العربية المشتركة من أجل تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة من الخارج.

#غانتس #الكنيست

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