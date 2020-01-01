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قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل

الخميس 26 مارس 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الخميس، أنه صدرت تعليمات لوزراء الحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لفرض حظر تجوال كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب القناة، فإنه تم تكليف الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لضمان جاهزية الوزارات والهيئات المختلفة للتحضير لهذا السيناريو الذي قد يتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الليلة الماضية إنه لا مفر من خطوة حظر التجوال الكامل لمنع زيادة عدد الإصابات.

ويأتي ذلك في وقت ذكر فيه موقع واللا العبري أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيشارك اليوم في جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ خطة إدخال قوات الجيش في عملية تطبيق فرض حظر التجوال لمساعدة الشرطة بذلك.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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