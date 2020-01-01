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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الديوك غرب أريحا

الخميس 26 مارس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الديوك غرب أريحا


اريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا غرب محافظة أريحا.

وأفادت مصادر محلية ،  بأن جرافات الاحتلال تساندها قوات معززة من الجيش والشرطة، اقتحمت القرية صباح اليوم، وهدمت منازل المواطنين: مؤيد أبو عبيدة، وثائر الشريف، وياسر عليان، المكونة من الاسمنت، وتبلغ مساحة كل منزل 120 مترا مربعا.

وأوضحت المصادر أن المنازل المهدومة مجهزة للسكن، وأن مالكيها من محافظتي القدس والخليل يأتون إليها بين الفينة والأخرى.

وكثفت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من توزيع إخطارات هدم بيوت ومساكن المواطنين في محافظة أريحا في الأغوار الوسطى في مساعٍ لإفراغ المنطقة من مواطنيها تمهيدا للسيطرة عليها.

 
#هدم #أريحا #قرية الديوك

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