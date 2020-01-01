شاهد: روبوتات مدرّعة تلاحق مخالفي الحظر الصحي في تونس!

وكالات / سما /

في ظل تزايد عدد المخالفين للحجر الصحي في البلاد، لجأت السلطات التونسية إلى حيلة مبتكرة تتمثل بروبوتات مدرعة تجوب الشوارع لردع المخالفين.

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في موقع فيسبوك فيديو لروبوت مزود بكاميرا مراقبة ومكبر صوت، ويتم التحكم فيه عن بعد. وخلال جولة قصيرة في الشوارع قام الروبوت بـ”استجواب” عدد من المخالفين والحصول على هوياتهم، ودعوتهم للعودة إلى المنزل.

ورحب عدد كبير من التونسيين بهذه الطريقة، داعين لزيادة استخدامها لتساعد قوات الجيش والأمن في ضبط الشوارع، حيث دوّن الباحث والحقوقي طارق الشنيتي “الشرطة التونسية تنشر روبوتات صنعتها إحد الشركات المحلية الناشئة، كي تدعو الناس للبقاء في منازلهم وتحذرهم من دفع غرامة مالية في حال الاستمرار بمخالفة التعليمات. كم هذا رائع ومخيف!”.

وكانت وزارة الصحة التونسية أكدت تسجيل 173 إصابة بفيروس كورونا، توفي 5 منها، داعية التونسيين إلى التزام منازلهم في هذه الفترة لأن العدوى بات محصورة بالمقيمين في البلاد، بعد إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية.