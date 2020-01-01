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فيديو.. إعلامية سعودية تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا

الخميس 26 مارس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إعلامية سعودية تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا


وكالات / سما /

كشفت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد قيامها بزيارة لعدد من أقاربها منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن تظهر الأعراض عليهم.

وذكرت تغريد في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” أن بناتها مصابات أيضاً وأنهن يمضين مرحلة العزل الصحي، مشددة على أن الوقاية أفضل من العلاج وداعية الجميع إلى الالتزام بقواعد الحجر.

وأوضحت تغريد، التي بدت عليها علامات المرض من خلال السعال الجاف، أنه من الضروري وضع القفازات والكمامة كإجراء وقائي من أجل حماية النفس والآخرين.

وفوجئ الكثير من متابعي تلك الحسابات بذلك معربين عن إعجابهم بشجاعة الإعلامية وبتحليها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال عدم ترددها في إعلان إصابتها.

#فيروس كورونا #إعلامية سعودية #تغريد الطاسان

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