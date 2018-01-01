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مايلي سايرس: كورونا له تأثير إيجابي على البيئة

الخميس 26 مارس 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايلي سايرس: كورونا له تأثير إيجابي على البيئة


وكالات / سما /

تعتقد نجمة البوب الامريكية الشهيرة، مايلي سايرس، أن وباء فيروس كورونا المستجد، له تأثير إيجابي على البيئة، لأن قيام الأشخاص بعزل أنفسهم يعني وجود عدد أقل من السيارات على الطرق.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الخميس، بأن المغنية الشابة تعتقد أنه مع اضطرار ملايين الاشخاص حول العالم إلى عزل أنفسهم لتجنب الاصابة بالفيروس الجديد الذي يصيب الجهاز التنفسي، فإن الكوكب يحصل على "بعض الراحة" فيما يتعلق بتغير المناخ.

وأضافت سايرس (27)عاما أنه حاليا يوجد عدد أقل من السيارات على الطرق، كما أن هناك عدد أقل من المصانع التي "تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم".

وقالت: "أعلم أن بعضنا قد شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا، والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحا، والدلافين التي لم نكن نراها من قبل وهي تسبح في المياه".

ويشار إلى أن سايرس متحمسة لشؤون الحفاظ على البيئة، وتقول إن نشاطها البيئي كان قد بدأ عندما فقدت منزلها بسبب الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الامريكية في أواخر عام 2018 .

يذكر أن النجمة الشابة كانت دعت في وقت سابق من الشهر الجاري على موقع "انستجرام" الذي لديها عليه 105 مليون متابع، إلى التعاطف والتراحم، في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19-".

وفي رسالة وجهتها للأمريكيين على موقع التواصل الاجتماعي، حثت سايرس على عدم تخزين الطعام في ظل أزمة كورونا الحالية، محذرة من أنه "كلما زاد تخزيننا لاحتياجاتنا، كلما صارت الضروريات أكثر ندرة وتكلفة"، مضيفة أن "هذا هو وقت رائع للتحلي بضبط النفس... فمن الصعب للغاية اتخاذ قرارات ذكية أثناء الشعور بالذعر".

#مايلي سايرس #البيئة #فيروس كورونا

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