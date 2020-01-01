كويكبان مكتشفان حديثا يحلقان قريبا من الأرض

وكالات / سما /

ذكر مرصد صيني أن كويكبا حلق قريبا من الأرض فى وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد حوالى 144 ألف كم ، وهي أقرب مسافة لمرور كوكب صغير لوحظ من خلال التلسكوبات .

وذكرت شبكة الإنذار الدولي للكويكبات ومركز الكويكبات التابع للاتحاد الفلكي الدولي أن الكويكب المسمى بـ 2020FL2 حلق قريبا من الأرض في الساعة 04:38 صباحا بتوقيت بكين يوم 23 مارس.

واكتشف الباحثون فى مرصد الجبل الأرجوانى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الكويكب يوم 19 مارس وأبلغوا مركز الكويكبات. وحتى يوم 22 مارس الجاري، رصدت 15 محطة مراقبة دولية الجسم المذكور.

وقال تشاو هاى بين من مرصد الجبل الأرجوانى يوم الأربعاء إن الكوكب الصغير الذى تم اكتشافه حديثا ينتمى الى مجموعة أبولو من الكويكبات ويقدر قطره بحوالى 20 مترا وهو أيضا أصغر جسم قريب من الأرض يتم رصده من قبل تلسكوب .

وهذا هو الكويكب الثاني الذي حلق قريبا من الأرض ويكتشفه المرصد المذكور هذا الشهر.

وفى يوم 15 مارس ، حلق كويكب آخر قريبا من الأرض فى الساعة 04:17 صباحا بتوقيت بكين على بعد 328 ألف كم .

وقال تشاو " نظرا لصغر حجمه وتحليقه من اتجاه الشمس ، فإن ملاحظة هذا الكويكب كانت أصعب من غيره " ، مضيفا أن الجسم شوهد لأول مرة يوم 17 مارس ، بعد يومين من تحليقه عبر الأرض .

وأبلغ المرصد بعدها مركز الكويكبات، الذي أكد اكتشافه وسماه بـ 2020FD2.

وقال تشاو إن الكويكب له مدار خاص، وهو شكل بيضاوي ذو انحراف كبير ويقترب من مدارات عطارد والزُّهرة والأرض والمريخ والمشتري.