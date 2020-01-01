ما علاقة احمرار العين بفيروس كورونا؟

وكالات / سما /

أكدت إحدى الممرضات ممن يقمن بمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أن أعراض احمرار العين قد تكون إحدى العلامات التي تنبه الشخص بإصابته بالفيروس.

تقول تشيلسي إيرنست، وهي إحدى الممرضات العاملات في مركز "لايف كير في كيركلاند"، بؤرة تفشي المرض في واشنطن، إن احمرار العين هي أهم علامة على إصابة الشخص بمرض كوفيد19، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

وقالت إيرنست في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية: "لقد رأيت هذه العلامة في جميع المرضى؛ تشبه إصابة العين بالحساسية، لكن الاحمرار ليس في مقلة العين بل أشبه بظلال المكياج على محيط العين الخارجية.

ورغم أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لا تدرج احمرار العين أو أي مشاكل في العين بقائمة الأعراض المرتبطة بالإصابة بالفيروس، لكن الأكاديمية الأميركية لطب العيون أصدرت تنبيهات الأحد الماضي بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

وأشارت إيرنست إلى أن المرضى في مركز "لايف كير" غالبا ما تكون الأعراض التي لديهم بالإصابة بالفيروس هي فقط احمرار العين، ومن ثم الوفاة دون الشعور بأي أعراض أخرى، والتي تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، والشعور بضغط مستمر على الصدر وازرقاق الشفتين.

وتقول الممرضة: "كان لدينا مرضى في المركز والأعراض التي يشكون منها فقط هي احمرار في العين، كعرض وحيد، يتوجهون للمستشفى وبعدها يموتون".

وأضافت "حتى الطبيب المسؤول عن مرضى كورونا كان يسألني فيما إذا كان المرضى لديهم أعراض احمرار العين للتأكد بإصابتهم بالفيروس".

يذكر أن مركز "لايف كير"، الذي يقع خارج سياتل، كان أحد أكثر المناطق إصابة بالفيروس منذ اكتشاف الحالات الأولى في الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وكشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.

ومن ضمن أعراض الإصابة بالتهاب الملتحمة؛ احمرار العين ووجود إفرازات، وبالتالي فإن التعرض لإفرازات العين المصابة يمكن أن يؤدي إلى انتشار المرض.