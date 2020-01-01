هواوي تُفاجيء العالم بـ هاتف Honor 30S منافس Galaxy S20 Ultra

وكالات / سما /

ينتظر العالم طرح هاتف Honor 30S خلال الأيام القليلة المُقبلة وبالتحديد يوم 30 مارس الجاري، حيث أن شركة هواوي تسعى من خلاله إلى منافسة العملاق الكوري سامسونج في هاتفه الجديد جلاكسي إس 20 ألترا، أحد أبرز وأفضل الهواتف الذكية التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، والذي يتميز بمواصفات مُذهلة خاصة فيما يتعلق بقدرته العالية في إلتقاط الصور وتسجيل اللحظات التي يرغب كل شخص في الإحتفاظ بها في شكل تسجيلات فيديو، وما يميز الجهاز الجديد لهونر هو أنه سيأتي بسعر متوسط كما هو عادة هواتفها المتميزة.

مواصفات هاتف Honor 30S

أبرز تلك المواصفات هو أنه يملك كاميرا رباعية خلفية الرئيسية منها تكون بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما الثلاثة الأخرى تكون على الترتيب بسعات 8، 2، 2 ميجا، وقد يتساءل البعض كيف له أن ينافس رائد Samsung في الوقت الذي فيه دقة كاميرته الأساسية 108 ميجابيكسل وهي إمكانيات لا تتواجد في أي هاتف، والإجابة هنا هو فرق الحجم في مستشعر الهاتفين، فإن الفرق في حجم البكسل لكل مستشعر أكثر أهمية بكثير من سعة الكاميرات، حيث يبلغ حجم وحدات البكسل الخاصة بمستشعر الصور من الخاصة بـ Galaxy S20 Ultra مقدار 0.8 ميكرون ، في حين يأتي مستشعر Sony Honor 30 بقيمة 1.2.

كذلك يوجد لدى هاتف Honor 30S كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا، أما جودة تصوير الفيديو فتكون بقيمة 2160 بكسلًا في 30 إطارًا في الثانية، ولديها خاصية البانوراما وجودة HDR، وتمييز الوجوه والإبتسامات وكذلك التقريب الرقمي الدقيق والإلتقاط المستمر والتمييز اللوني الرائع، مما يجعل الصور المُلتقطة لها عمق ووضوح لا يقل أبدًا عن سامسونج ألترا، كما أنه يتميز بشاشة أموليد بحجم 6.98 بوصة وبنسبة تصل تقريبًا إلى 90% من الواجهة الأمامية للهاتف كما لها خاصبة اللمس المتعدد.

خصائص هاتف Honor 30S الداخلية

يحتوي على معالج ثماني النواة من النوع هيليسكون كيرين 820 بسعة تخزين عشوائية 8 جيجا، بينما يوجد للهاتف سعة تخزين داخلية تتراوح ما بين 64 إلى 128 جيجا، إلا أنه في ذات الوقت لديه عيب وهو أنه لا يحتوي على منفذ ذاكرة أخرى إضافية وهي بكل تأكيد خاصية متواجدة في معظم الهواتف الذكية في الوقت الحالي، ويصل وزنه إلى 195 جرام مع أبعاد كالتالي: 187.7 مم طول, 80.8 مم عرض,9.8 سمك، ويوجد به مكانين لشريحتين هذا بالإضافة إلى أن هيكله من الألومنيوم المُطعم بالزجاج القوي في الأمام والخلف.

أما عن بطارية هاتف Honor 30S فتأتي بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ولكنها لا تدعم خاصية الشحن السريع، إلا أنه في ذات الوقت فهي تتحمل العمل الشاق لفترة طويلة، وهذا ما يُميز هواتف هونر أما عن نظام تشغيله فهو أندرويد 10، وفيما يتعلق بالسعر فكما سبق وذكرنا فإنه برغم إمكانياته العالية السابق الإشارة إليها، إلا أنه سوف يأتي بسعر متوسط مقارنة بهواتف الفئة الأولى حيث سيكون بقيمة 315 دولار تقريبًا في الأسواق الخارجية ونقصد بها هنا خارج الصين.