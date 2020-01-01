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قلقيلية: الغرفة التجارية تقدم 400 لباس واق للفيروسات

الخميس 26 مارس 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

شكر اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية الغرفة التجارية الصناعية الزراعية على تقديمها ٤٠٠ لبسة واقية ومواد تعقيم مقدمة من الغرفة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية طارق شاور واعضاء الغرفة في مكتبه اليوم، بحضور نائب المحافظ العميد حسام ابو حمدة، وممثل حركة فتح اياد قواس.   حيث ثمن المحافظ جهود الغرفة التجارية واشاد بالدور الوطني الذي تقوم به من خلال تسخيير كافة اماكانياتها ووضعها لخدمة المحافظة، مؤكدا ان هذا العطاء لمؤسسات ومواطني المحافظة بارقة امل باننا سننتصر على هذا الفايروس.  

بدوره أكد طارق شاور على ان هذا اللباس تم استيراده من الخارج، وهو من ضمن المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تقوم بها الغرفة التجارية تجاه ابناء شعبنا، لافتا الى ضرورة ان تقوم المؤسسات بدورها وتتكامل في مواجهة هذا الفيروس الخطير.

#قلقيلية #رافع رواجبة

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