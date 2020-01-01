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"الخارجية" تناشد المواطنين الراغبين بالعودة إلى الوطن البقاء في أماكنهم ريثما تصلهم تعليمات جديدة

الخميس 26 مارس 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تناشد المواطنين الراغبين بالعودة إلى الوطن البقاء في أماكنهم ريثما تصلهم تعليمات جديدة


رام الله / سما /

ناشد رئيس ديوان وزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، المواطنين والطلبة العالقين والراغبين بالعودة إلى الوطن البقاء في أماكنهم ورعاية صحتهم، ريثما تصلهم تعليمات جديدة.

وقال الديك، ردا على مناشدات المواطنين والطلبة العالقين الراغبين بالعودة الى الوطن، "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وبإشراف وبتعليمات الوزير رياض المالكي، استطاعت الوزارة ان تفتح آلاف خطوط الاتصال مع جالياتنا في جميع دول العالم، وعبر سفراء وسفارات وبعثات دولة فلسطين، ومن خلال الاتصال  المباشر مع رموز الجالية وحتى الاتصال المباشر مع ابناء الجالية وذويهم وكذلك الطلبة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم ولحثهم على الالتزام التام بتعليمات الدول المضيفة الخاصة بالأوضاع الصحية فيها وطرف السلامة والوقاية المتبعة في ظل تفشي وباء كورونا".

وتابع، "وتأكيدا على نجاح الوزارة والسفارات في نسج أوسع شبكة ممكنة من علاقات الاتصال اليومي مع جالياتنا في كل مكان، تصلنا آلاف الأسئلة والاستفسارات حول عديد القضايا التي تتعلق في أوضاعهم وهمومهم، وبدورها تقوم طواقم العمل المختصة في الوزارة العاملة على مدار الساعة بالإجابة عن جميع اسئلة واستفسارات ابناء شعبنا اينما كانوا، ويقوم فريق العمل المصغر في الوزارة بمتابعة اي قضية طارئة وبشكل فوري ويتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لحل اي مشكلة وتقديم العون والوقوف الى جانب ابناء شعبنا".

وبشأن الاستفسارات والأسئلة التي ترد الوزارة بخصوص طلب العودة الى الوطن، أكد السفير الديك أن الوزارة استطاعت بالتنسيق مع الشركاء المحليين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والدول المضيفة أن تتابع وتؤمن وصول أعداد كبيرة من الطلبة والمواطنين إلى ارض الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أنه وفي ظل اجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها المملكة الأردنية الشقيقة بإغلاق المطار، وما تم من إجراءات أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية. طلبت الوزارة وعبر سفاراتها من جميع الطلبة وأبناء الجاليات المكوث في اماكنهم، والالتزام بتعليمات الدول المضيفة الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الوباء والبقاء في اماكنهم ريثما يصلهم تعليمات جديدة".

وأشار إلى أن الوزارة تتابع قضية الطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن كحق اصيل لهم، وتقوم بالتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية كافة لتأمين عودتهم الى أسرهم وذويهم.

وشدد السفير الديك على ضرورة قيام الطلبة والمواطنين العالقين بالتنسيق المتواصل حول كافة القضايا مع سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ المنبثقة عنها، متمنيا لشعبنا وجالياتنا وطلبتنا الصحة والسلامة.

#وزارة الخارجية

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