بايرن ميونخ يدفع جوارديولا إلى الاستغناء عن ساني في الصيف

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن عزم إدارة بايرن ميونخ تقديم لاعبها المميز النمساوي دافيد ألابا مقابل موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي على انضمام ليروي ساني إلى صفوف العملاق البافاري في الصيف.

وارتبط اسم ليروي ساني منذ الصيف الماضي بالانتقال للعب في فريق بايرن ميونخ، ولكن بعد إصابته خلال الفترة التحضيرية لهذا الموسم، توقفت المفاوضات.

ولكن بالرغم من عدم تماثل ليروي ساني للشفاء حتى الآن، وعدم مشاركته في أي مباراة مع فريقه مانشستر سيتي، إلا أن البايرن يرغب بشدة في التعاقد مع النجم الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بايرن ميونخ طرح على مانشستر سيتي فكرة القيام بصفقة تبادلية، بتعاقد السيتي مع الظهير الأيسر دافيد ألابا، وانتقال ليروي ساني للبايرن.

دافيد ألابا يعتبر من اللاعبين المقربين للغاية للإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي الحالي، عندما كان يتولى مهام تدريب بايرن ميونخ في السابق.

وسيكون المدرب الإسباني سعيداً بامتلاكه دافيد ألابا ابن 27 عاماً، لتعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يعاني منه السيتي بسبب إصابات الفرنسي ميندي المتكررة، بالإضافة إلى أن النجم النمساوي يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع، ليعطي لجوارديولا حلولاً إضافية.

وأكملت الصحيفة أن ألابا متحمس لفكرة الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي، وقد نراه بقميص السيتي في الصيف.