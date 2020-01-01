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حالة وحيدة تقرب كانتي من الانتقال إلى ريال مدريد

الخميس 26 مارس 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة وحيدة تقرب كانتي من الانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

يفكر ريال مدريد الدخول في مفاوضات مع نظيره تشيلسي، للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن ريال مدريد يبدي مرونة في بيع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، الذي يواجه مشاكل في بلاده بعد كسر الحجر الصحي، حيث ظهر اللاعب بشكل مخيب للآمال في موسمه الأول.

وأكدت الصحيفة، أن كانتي هو أحد لاعبي خط الوسط الذين أرادهم زيدان بشكل دائم، ويمكن للنادي الاستفادة من الاهتمام الإنجليزي بضم لوكا يوفيتش، لتحقيق حلم زيدان بالتعاقد مع مواطنه.

ويعتقد في مدريد أن كانتي البالغ من العمر 28 عاماً، سيكون تعزيزاً استثنائياً الموسم المقبل. حيث شارك لاعب الوسط الفرنسي 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم وسجل 3 أهداف في 1775 دقيقة فقط.

وعلى غير العادة لم يكن هذا الموسم الأفضل بالنسبة لكانتي مع تشيلسي، لأن لامبارد يقوم بالمداورة لتوزيع الدقائق على جميع اللاعبين.

ويرغب مدريد في بيع يوفيتش من أجل التعاقد مع كانتي، وإفساح المجال أمام النادي لتعزيز هجومه بضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند ليحل محله.

#نجولو كانتي #ريال مدريد

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