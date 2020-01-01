اسرائيل تقرر تحويل اجور العمال الى حساباتهم البنكية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اسرائيلية بانه وفي ظل أزمة الكورونا فقد تقرر المصادقة على تحويل المستحقات (الاجور) مباشرةً إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعمال الفلسطينيين الذين يبيتون في إسرائيل.

وقالت القناة السابعة انه تم تحقيق إنجاز في مجال تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل وطريقة تحويل الأجور مقابل عملهم حيث يشكل تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل مركباً هامًا في الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي حيث تتزايد أهميته أكثر خلال أوقات التباطؤ في الاقتصاد الإقليمي في ضوء أزمة الكورونا".

واضافت "هذا الصباح يحمل بشرى هامة وإختراقاً فيما يخص طريقة تحويل الأجور - فبينما كان العمال الفلسطينيون يحصلون على رواتبهم من أصحاب عملهم نقداً، تقرر أمس بالاتفاق الذي تم بين ما تسمى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق وبنك إسرائيل، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان والبناء ووزارة الصناعة والاقتصاد المصادقة على تحويل المستحقات مباشرةً إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعمال الفلسطينيين الذين يبيتون في إسرائيل".

وكانت اسرائيل سمحت بدخول عمال من قطاعات البناء، والزراعة، والصناعة والخدمات، والصحة والتمريض للعمل في إسرائيل، مع فرض قيود تتعلق بضرورة المبيت والمكوث لفترة زمنية طويلة تفاديًا لحالات التنقل ما بين المناطق.

وحالياً هناك حوالي 50,000 عامل يبيتون في إسرائيل. ونقلت القناة العبرية عما يسمى مسؤول القسم المدني الاسرائيلي شارون بيتون، قوله: صرف الأجور مباشرةً إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعمال تساهم في تقليص مدى استخدام الأموال النقدية وفي زيادة القدرة على القيام بعملية إدارة وضبط محسوبة".