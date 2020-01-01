مانشستر يونايتد يجهز رقم 7 لأنطوان جريزمان

وكالات / سما /

يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الرقم 7 من أجل أن منحه للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي برشلونة والذي يأمل النادي الكتالوني في بيعه في الموسم المقبل.

ويريد نادي برشلونة بيع لاعبه أنطوان جريزمان صاحب ال29 عام والذي جاء إلى البلاوجرانا قبل بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي اتليتكو مدريد بقيمة 120 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن نادي مانشستر يونايتد قد يقدم مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني لشراء النجم الفرنسي السابق لريال سوسيداد واتليتكو مدريد والذي كان معروفًا بإرتداء الرقم 7.

ولكنه حاليًا مع نادي برشلونة يرتدي الرقم 17 وذلك بسبب وجود النجم فيليب كوتينيو في الفريق عند وصول جريزمان مع النادي الكتالوني، وقد تكون فكرة عودته إلى الرقم 7 مميزة.

وقد لعب جريزمان هذا الموسم مع نادي برشلونة 37 مباراة في كل البطولات وقد سجل 14 هدفًا، وسيدعم الفريق الكتالوني هجومه بلاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان بتلك الأموال.