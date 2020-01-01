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برشلونة يقطع شوطا كبيرا في صفقة مهاجم الإنتر

الخميس 26 مارس 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقطع شوطا كبيرا في صفقة مهاجم الإنتر


وكالات / سما /

قطع برشلونة شوطا كبيرا في طريقه للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الصيف المقبل، وفقا لتقرير صحافي إيطالي.

واستقر برشلونة على تدعيم هجومه بمارتينيز، في ظل عدم وجود البديل المناسب للأوروغواياني المخضرم لويس سواريز.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن النادي "الكتالوني" توصل لاتفاق بالفعل مع وكيل اللاعب بشأن تفاصيل عقده, لكن ما زال يتعين على برشلونة الاتفاق مع إنتر ميلان، حول القيمة المالية للصفقة وطريقة السداد.

ولن يقبل "النيراتزوري" بأي عرض بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني (111 مليون يورو).

ولفت لاوتارو الأنظار بشدة هذا الموسم، بعدما توهج بشكل كبير تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، سواء في "الكالتشيو" أو دوري أبطال أوروبا.

#لاوتارو مارتينيز #مهاجم #برشلونة

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