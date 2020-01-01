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ليفربول يتحدى فيروس "كورونا" بتدريبات جديدة

الخميس 26 مارس 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتحدى فيروس "كورونا" بتدريبات جديدة


وكالات / سما /

قرر نادي ليفربول الإنجليزي العودة لتدريباته، الأسبوع المقبل، متبعا طريقة جديدة لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إنجلترا التي اضطرت إلى تعليق الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية كافة.

وبحسب ما نشرته صحيفة Mirror البريطانية، فإن ليفربول قرر اللجوء إلى التدريب عن طريق الفيديو، لاستئناف تدريباته، دون أن يتعرض لاعبوه لخطر الإصابة بالوباء، حيث يرغب كلوب في متابعة البرامج الخاصة للاعبيه، والتأكد من الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد مدد فترة تعليق المباريات المحلية إلى نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، في الوقت الذي قررت فيه معظم الأندية إغلاق ملاعبها ومراكز التدريب الخاصة بها وإخضاع اللاعبين للعزل المنزلي.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

#ليفربول #كورونا #تدريبات

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