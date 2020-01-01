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الغموض يغلف الموعد الحقيقي لمنحة الرئيس

الخميس 26 مارس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغموض يغلف الموعد الحقيقي لمنحة الرئيس


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن حقيقة صرف المنحة المالية للأندية في المحافظات الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير, عدم وجود موعد حقيقي لصرف منحة الرئيس محمود عباس للأندية, في ظل عدم طرح القضية حتى الآن.

وبيّنت أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة, لم يطرح قضية صرف المنحة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل الموافقة على صرفها.

وذكرت أن المجلس الأعلى, بصدد العمل على تجهيز الملفات الخاصة بالمنحة, من أجل إرسالها لمكتب عباس للموافقة عليها, دون الكشف عن الموعد الفعلي لها.

يشار إلى أن منحة الرئيس تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار لجميع الدرجات، بواقع 25 ألف لكل فريق بالممتازة، و15 ألف للأولى، و5 آلاف للثانية، و3 آلاف للثالثة.

#منحة الرئيس #الاندية

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