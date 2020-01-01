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ماذا يفعل وادي في فترة التوقف بسبب "كورونا"؟

الخميس 26 مارس 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يفعل وادي في فترة التوقف بسبب "كورونا"؟


القاهرة / سما /

أكد الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي, أن الحياة قاسية دون كرة القدم هذه الفترة, في ظل توقف منافسات الدوري المصري حوالي 30 يوما, بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وادي في تصريحات نقلتها عدة مواقع مصرية, إنه حزين لتوقف جميع المنافسات, مبينا أنه جاهز للرجوع لتدريبات فريقه في أي لحظة.

وأضاف: "هذه الفترة ألعب PUBG وأشاهد الأفلام بجانب قراءة الكتب, وفي الوقت نفسه أتدرب في المنزل للحفاظ على لياقتي البدنية".

يشار إلى أن وادي يلعب في صفوف المصري البورسعيدي للموسم الثاني على التوالي, ويعدّ من الركائز التي لا غنى عنها مع الفريق.

#كورونا #محمود وادي #المصري البورسعيدي

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