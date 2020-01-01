نابلس: القبض على مشتبهين بتهم سطو مسلح وإطلاق نار

نابلس / سما /

تمكّن جهاز الأمن الوقائي وبإسناد من الأمن الوطني (وحدة العمليات الخاصة)، اليوم الخميس، من اعتقال مطلوبين خطيرين على قضايا جنائية تمسّ السلم الأهلي وسلامة وأمن المواطنين، وذلك في مهمّة أمنية معقّدة نُفذت في منطقة النصارية بنابلس.

وأفاد بيان أمني، بأنّه وأثناء قيام القوة بمداهمة منزل المشتبه بهم قام أحدهم بالمبادرة بإطلاق النار على القوة من سلاح "M16" مما اضطر القوة للرّد على مصدر إطلاق النار وإصابة المشتبه به بطلق ناري بفخذه، كما أصيبت مواطنة بخاصرتها جراء إطلاق النار العشوائي من قبل المشتبه ما استدعى نقلها إلى المستشفى، فيما تم التحرز على سلاح المشتبه به وضبطه وفقًا للأصول والقانون.

وأكد البيان أن حالة المصابين مستقرة، منوها إلى أن المعتقلين متهمِين بتنفيذ عمليات سطوِ مسلّح، وسرقات، وترهيب المواطنين، وأن حالتهم قد شكّلت في الآونة الأخيرة رأيًا عامًا لدى المجتمع المحلي.