وزير التنمية يشيد بالمبادرات المحلية بمواجهة فيروس كورونا

رام الله / سما /

وجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، رسالة شكر واعتزاز لابناء شعبنا وخصوصا المبادرات المحلية التي تم تشكيلها في احياء وبلدات وقرى ومخيمات وطننا الحبيب.

واكد د. مجدلاني أننا نتابع من خلال مديريات التنمية الاجتماعية ولجان الطوارئ ، وبتنسيق مباشر ، مع هذه الجهود والتي ستساهم بتلبية احتياجات الكثير من الفئات الضعيفة والفقيرة والمعرضه للانكشاف في ظل هذه الاوضاع.

واضاف د. مجدلاني نفتخر بمبادرات اهالي بيت لاهيا ،وسنجل والمزرعة الشرقية، ومخيم عسكر الجديد وحملة أهالي الجديدة ،ومبادرات جمعة خير، وفكر بغيرك، وسلفيت الخير،واحنا لبعض، والناس لبعض وجمعية انعاش الاسرة وحملة قادر اذا بادر، وتجمع شباب الجلزون ، وحملة مخيم الفارعة ومبادرة اهل الخير في السموع.

واشاد بما يتم انجازه عبر لجان الطوارئ المحلية التي يرأسها محافظوا المحافظات، والتي تعكس أصالة شعبنا في محافظات القدس والخليل ونابلس وبيت لحم وجنين ورام الله وطولكرم وجنين وقلقلية وطوباس وسلفيت

وفي ذات السياق اكد د. مجدلاني أن ما يجري من حملات توعية وتضامن وتكافل اجتماعي يعكس نضوج نسقنا الفلسطيني الذي يتناغم فيه العمل الاهلي مع العمل الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية .

وأوضح أن الوزارة تنسق مع كافة المبادرات بتوفير البيانات اللازمة حول الفقراء والفئات الضعيفة، وترتيب الاولويات على المستوى الوطني بما يضمن توفير حماية اجتماعية للمستحقين ،وان الوزارة والحكومة قادرين على قيادة جهود الاغاثة والسعي الجاد من اجل توفير احتياجات الاسر الفقيرة والمؤسسات الايوائية والمسنين وذوي الاعاقة واماكن الحجر والمتعطلين عن العمل وخصوصا عاملات الحضانات.