الصحة الاسرائيلية : "نسابق الزمن لاحتواء الفيروس وخائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان "

القدس المحتلة / سما /

حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان، اليوم الخميس، أن هناك خوف من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال "عيد الفصح"، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة خطيرة أسبوعيًا.



كما حذر سيمان أمام لجنة كورونا في الكنيست، من إصابات كثيرة في أوساط فلسطيني الداخل والقدس خلال شهر رمضان، وفقا لما نقلته القناة السابعة العبرية.

و قال خلال مداولات اللجنة إن "الحديث يدور عن أسبوعين حاسمين لنجاحنا في التعامل مع الفيروس"، وفيما يتعلق بأجهزة التنفس والبيانات والمعطيات المقدمة، أضاف "لدينا أكثر من 1500 جهاز تنفس متاح الآن، وذلك مع أجهزة التنفس الاصطناعي التي تم طلبها من قبل الوزارة، يصل العدد الإجمالي إلى 2864 آلة".

وأضاف مدير عام وزارة الصحة "نريد كسب الوقت، وخفض عدد المرضى، والتغلب على المرض ومنع تفشيه والوصول إلى القدرة على تحمل المخاطر بعد عيد الفصح، إن هذين الأسبوعين مقلقان للغاية بالنسبة لنا، احتمال تفشي المرض مرتفع جدا. نحن خائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان".