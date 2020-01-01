  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحدى كورونا .. فيديو وصور : تعلم من بوتين كيف تطهر يديك

الخميس 26 مارس 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحدى كورونا .. فيديو وصور : تعلم من بوتين كيف تطهر يديك


وكالات

تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مخاوف البشر من فيروس كوورنا المستجد، وقام بزيارة رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

وشكر بوتين رئيس أطباء المشفى على الجهود المبذولة في تنظيم العمل.

وانتشر فيديو للرئيس الروسي، في نهاية زيارته للمشفى، وهو يقوم بتطهير يديه، حيث لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن الطريقة التي قام بها الرئيس الروسي في تطهير يديه هي الطريقة الأمثل لفعل ذلك والتي يجب أن يحتذى بها.

ويظهر الفيديو المتداول قيام الرئيس الروسي بخلع القفازات الخاصة، ومن ثم وضع بعض المطهرات على يديه أولا وبعدها وضع إحدى اليدين على الأخرى حتى يتشابكا ومن ثم البدء في تحريكهم حتى يتخلل المطهر إلى جميع مناطق اليدين.

 
 
 
#بوتين #فيروس كورونا #روسيا
1
2
3
4
5

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

مصنع بغزة يُصدّر للعالم "كمامات" و "أطقماً" طبية لمواجهة "كورونا"

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأخبار الرئيسية

ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين

3202024113555573

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

على خلفية اشتداد ازمة كورونا: نتنياهو وغانتس يناقشان إقامة حكومة وحدة وطنية

كورونا

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة