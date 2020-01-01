تحدى كورونا .. فيديو وصور : تعلم من بوتين كيف تطهر يديك

وكالات

تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مخاوف البشر من فيروس كوورنا المستجد، وقام بزيارة رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

وشكر بوتين رئيس أطباء المشفى على الجهود المبذولة في تنظيم العمل.

وانتشر فيديو للرئيس الروسي، في نهاية زيارته للمشفى، وهو يقوم بتطهير يديه، حيث لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن الطريقة التي قام بها الرئيس الروسي في تطهير يديه هي الطريقة الأمثل لفعل ذلك والتي يجب أن يحتذى بها.

ويظهر الفيديو المتداول قيام الرئيس الروسي بخلع القفازات الخاصة، ومن ثم وضع بعض المطهرات على يديه أولا وبعدها وضع إحدى اليدين على الأخرى حتى يتشابكا ومن ثم البدء في تحريكهم حتى يتخلل المطهر إلى جميع مناطق اليدين.