رام الله: الاقتصاد تحيل تاجرا من جنين للنيابة وتغلق 3 معامل مخالفة

رام الله / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، تاجرا من مدينة جنين، للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لتلاعبه بالأسعار، ما يرفع عدد التجار المحالين للنيابة العامة على مدار الأسبوع الجاري إلى 26 تاجرا.

وأغلقت الوزارة، حسب بيان صحفي اليوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية معملين غير مرخصين لإنتاج المعقمات في مدينتي الخليل وبيت لحم.

وبين مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم جهاد جرايسة، أن المعمل الذي أغلق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جرى جمع انتاجه من السوق، لافتا إلى الجولات المشتركة مع لجان الطوارئ والبلديات في بيت لحم لضبط وتنظيم السوق.

كما أغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة الليلة الماضية مشغلاً للخياطة في منطقة جنوب القدس يقوم بإنتاج كمامات غير صحية.

وبينت الوزارة أنه وبعد التحري تبين أن المشغل غير مرخص من الجهات المختصة، والسلعة لا تخضع لشروط السلامة الصحية، حيث تم إغلاق المشغل لحين تصويب وضعه القانوني حسب الأصول.

واشارت إلى ارتفاع عدد المنشآت التي تم إغلاقها على مدار الأسبوع الجاري إلى 21 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.