حادث "مروع" في مصر.. مصرع 18 شخصا بحادث تصادم بين عدد من السيارات

القاهرة / سما /

لقي 18شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في العاصمة المصرية القاهرة إثر وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات فجر الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الاصطدام بعدد من السيارات، بالطريق الدائرى الإقليمى فى الجيزة بالقرب من بوابة حلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدا لاحالته إلى النيابة للتحقيق.

وذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن 18 شخصا قتلوا، مع بدء فرض حظر التجوال، لمنع تفشي وباء كورونا في مصر.

وقالت: "منع التجوال اتعمل عشان نمنع الوفيات بسبب كورونا، فالظابط وقفهم على طريق القاهرة بعد بداية الحظر وقفوا بعربياتهم على الدائري، جت عربية تريلا دهست ١٤ عربية منهم، مات لحد دلوقتي حوالى ١٨ ولسه بيطلعوا في باقي الناس. ال١٨ دول اكتر من نصف ضحايا الكورونا في مصر لحد دلوقتي".