ضبط مصاب بكورونا في السعودية يبصق على عربات تسوق

وكالات

كشف محافظ محافظة بلجرشي السعودية، عن ضبط وافد مصاب بفيروس كورونا، أثناء بصقه على عربات تسوق وأرفف وبضائع سوق تجاري في المحافظة.



وقال المحافظ غالب أبو خشيم، في لقاء مع قناة روتانا خليجية، إن الجهات الأمنية، وبعد تلقيها بلاغا بوجود شخص يبصق في أكف يديه ويمررها على عربات وأرفف ومواقع السوق، ألقي القبض عليه، مع ثلاثة آخرين.



ولفت إلى قيام السلطات بإغلاق السوق احترازيا، وتعقيمه ونقل المضبوط إلى المستشفى ليتبين بعد الفحوصات إصابته بالفيروس.



وأشار المحافظ إلى أن الجهات الصحية حصرت عدد المخالطين للمصاب، وتبين أن عددهم 50، وجرى وضعهم تحت الحجر المنزلي.