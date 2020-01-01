كيف تنظف هاتفك للوقاية من فيروس كورونا؟

وكالات

نشر موقع "ستاب تو هيلث" الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على كيفية تنظيف الهاتف المحمول من الجراثيم.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن هواتفنا المحمولة تعد من بين أهم الأغراض التي يجب أن نقوم بتطهيرها بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا. وفيما يلي إليك كيفية تنظيف هاتفك.



لماذا يجب علي تنظيف هاتفي المحمول؟



وأوضح الموقع أن هذا السؤال يطرح لسبب واضح للغاية، وهو أننا جميعا لدينا اتصال متكرر بأسطح هواتفنا، فغالبا ما نقوم بتقريب هذا الجاهز من وجوهنا للرد على المكالمات، ومن أفواهنا لإرسال التسجيلات الصوتية، وحتى السماح للآخرين باستخدامها في بعض الأحيان. وكما هو الحال مع الفيروسات المماثلة الأخرى، يعتقد العلماء أن فيروس "كوفيد-19" يمكن أن يعيش على سطح شاشة الهاتف المحمول لفترة معينة، لهذا السبب من الضروري تطهيرها باستمرار.



كيف تُطهر وتُنظف هاتفك الخلوي؟



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الضروري التمييز بين التنظيف والتطهير. تقوم عملية التنظيف على التخلص من الأوساخ وبعض الجراثيم دون أن نقتلها. أما في عملية التطهير، نستخدم مواد كيميائية تُساعد على قتل الجراثيم الموجودة على الأسطح المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف يُعد من بين أكثر الأجهزة التي نستعملها على مدار اليوم، ومن بين الأجهزة التي نادرا ما نفكر في تنظيفها. إذن، كيف يمكن تنظيف هاتفك المحمول بفعالية؟



تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية لتنظيف هاتفك الخلوي



أكد الموقع أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الهواتف المحمولة لها بعض الخصائص المحددة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا. ويحتوي معظمها على غطاء "طارد للزيت" يُساعد على إبقاء الشاشة نظيفة وعدم ترك علامات مثل بصمات الأصابع. ويتطلب هذا الغطاء معالجة خاصة لأن وظيفته الواقية يمكن أن تتأثر عند استعمال المواد الكيميائية. بمعرفة ذلك، يجب أن نتجنب استخدام المبيضات أو مواد التنظيف التقليدية.



استخدام أقمشة ناعمة لتنظيف هاتفك المحمول



أوضح الموقع أنه يجب أن يكون القماش الذي نستخدمه لتنظيف هواتفنا المحمولة مصنوعا من نسيج ناعم، مثل النوع الذي نحصل عليه من قبل أطباء العيون عند شراء عدسات جديدة. في المقابل، يمكن أن يؤدي استخدام الإسفنج أو الأقمشة الخشنة إلى تلف جهازك وظهور العيوب.



وتوصي كل من شركة "أبل" و"غوغل" بإيقاف تشغيل الهاتف قبل بدء أي عملية تنظيف. وحتى يبقى الهاتف نظيفًا تمامًا، يوصى بترطيب القماش بقليل من الماء والصابون. ولكن يجب توخي الحذر حتى لا تتسرب الرطوبة بين الفتحات الموجودة على الهاتف.



استخدام مناديل مطهرة لتنظيف هاتفك المحمول



بين الموقع أن المناديل المطهرة هي الخيار الجيد لتطهير شاشات الأجهزة المحمولة. ونظرًا للمشاكل الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، قامت شركة "أبل" بتحيين موقعها على الإنترنت بالمعلومات ذات الصلة حول كيفية تطهير الهواتف المحمولة. في هذا الصدد، قيل لنا إنه من الآمن تنظيف أجهزة الآيفون ومنتجاته الأخرى باستخدام مناديل مطهرة.



كما تنصح الشركة كذلك بمسح الأسطح الخارجية لجهاز الآيفون بعناية مع استعمال 70 بالمئة من كحول أيزوبروبانول أو مناديل مطهرة من نوع كلوركس. ومن الضروري الابتعاد عن استخدام مواد التبييض وتجنب غمس الجهاز في أي من مواد التنظيف.



محلول من الماء والكحول



في منشور لصحيفة هالث، قدم عالم الأحياء الدقيقة تشارلز جيربا توصيات عن كيفية تنظيف الهاتف المحمول. ووفقًا لهذا الخبير، يمكننا استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة قليلاً بمحلول يحتوي على 60 بالمئة من الماء و40 بالمئة من الكحول. ولابد أن نكون حذرين عند استعمال هذا المحلول، إذ لا يجب أن يرش هذا المزيج مباشرة على الهاتف الذكي لأنه قد يُتلفه. ومن الناحية المثالية، عليك استخدام جزء صغير من القماش لإزالة السوائل الزائدة.



اغسل يديك بصفة دورية



في الختام، ذكّر الموقع بأهمية غسل اليدين عدة مرات في اليوم. كما تؤكد منظمة الصحة العالمية على أن غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر يحتوي على الكحول يُساعد في تجنب التقاط الفيروس إذا كان موجودًا على أيدينا، هذا إلى جانب تنظيف هواتفنا وتطهيرها. وهذا شيء يجب أن نفعله حتى عندما نخرج من الأزمة الصحية الحالية لفيروس كورونا.