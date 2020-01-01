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بعد وفاة سيدة .. محافظ سلفيت: سنعتقل كل عامل لا يلتزم بالحجر

الخميس 26 مارس 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وفاة سيدة .. محافظ سلفيت: سنعتقل كل عامل لا يلتزم بالحجر


رام الله / سما /

أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل انه "سوف يتم اعتقال كل عامل فلسطيني جاء من الداخل ولم يلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وبالتعليمات الصادرة عن الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا".

وقال المحافظ: "بناء على الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بتعليمات من الرئيس لمنع تفشي فايروس كورونا، وعلى ضوء وفاة السيدة الستينية والتي اصيبت بفيروس كورونا من قرية بدو نتاج مخالطتها ابنها الذي يعمل داخل اسرائيل فإننا نعلن بانه سوف يتم اعتقال كل عامل جاء من الداخل ولم يلتزم بالحجر المنزلي وقواعده المتمثلة في عدم مخالطة افراد الاسرة وعدم الخروج وارتداء الكمامه حيث سوف يتم اعتقاله في مكان خاص ويتم التعامل معه كانه مجرم وقاتل مع سبق الإصرار".

وأضاف "سوف يتم اعتقال افراد اسرة العامل المخترق لقواعد الحجر المنزلي من الذكور في حال ثبوت معرفتهم باختراقه وعدم ابلاغهم الجهات المختصه عنه".

#عمال #اسرائيل #الضفة #فيروس كورونا

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