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الداخلية بغزة: نحذر من تداول الشائعات بهذه المرحلة الحساسة

الخميس 26 مارس 2020 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: نحذر من تداول الشائعات بهذه المرحلة الحساسة


غزة / سما /

أكّدت وزارة الداخلية في قطاع غزّة، أنّ أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها في إطار الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تقوم الوزارة بإعلانها بشكلٍ رسمي وواضح.

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، للحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات في هذه المرحلة الحساسة؛ وذلك تعقيباً على نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بإعلان حظر التجول في قطاع غزة.

وأضاف البزم: "إنّ إصابة سبعة من عناصر جهاز الشرطة بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا، يأتي في إطار المخاطرة التي يتعرض لها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني في كل الظروف والمحطات الصعبة، وتحملهم الأعباء من أجل الذود عن أبناء شعبهم، وحفظ أمنهم وأرواحهم".

وأردف: "تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة لمتابعة حالة المصابين السبعة، وهم جميعاً بصحة جيدة، وقد اتخذنا مزيداً من الإجراءات الوقائية لحماية القوات الشرطية والأمنية العاملة، وسنواصل القيام بواجبنا، ونحن على ثقة بأننا جميعاً سنتجاوز هذه المحنة بوحدة شعبنا وتكاتف كل فئاته".

يُذكر أنّ وزارة الصحة بغزّة، أعلنت مساء يوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، من عناصر الأجهزة الأمنية الذين خالطوا الحالتين السابقتين مطلع الأسبوع الحالي، ليرتفع عدد المصابين في غزّة إلى 9 حالات.

#الداخلية بغزة #فيروس كورونا #الشائعات #كورونا

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