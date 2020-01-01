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الدائرة السياسية لمنظمة التحرير توزع معقمات على أبناء شعبنا في مخيم خان الشيح

الأربعاء 25 مارس 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير توزع معقمات على أبناء شعبنا في مخيم خان الشيح


دمشق /سما/

 استمرت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك، بحملة توزيع المنظفات والمعقمات على العائلات التي تعاني أوضاعا معيشية صعبة في المخيمات بدمشق، حيث تم التوزيع اليوم في مخيم خان الشيح غرب دمشق.

وأفاد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير انور عبد الهادي، بأن الحملة انطلقت بتوجيهات الرئيس محمود عباس، لتشمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، في إطار حرص سيادته على سلامة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

وحيّا مبادرة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بدمشق على مشاركتها في توزيع المنظفات والمعقمات أيضاً في المخيمات الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم البدء بحملة تعقيم المخيمات الفلسطينية في سوريا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق.  

وأعرب السفير عبد الهادي عن شكره للدولة السورية على حرصها الدائم على اللاجئين الفلسطينين وصحتهم واستضافتها الكريمة لهم.

#منظمة التحرير #معقمات #كورونا #مخيم خان الشيح

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