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مستوطنون يحطمون 50 شجرة زيتون وكرمة جنوب بيت لحم

الأربعاء 25 مارس 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 حطم مستوطنون اليوم الأربعاء، 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مالك الأرض هشام محمد صبيح، بأنه تفاجأ اليوم لدى دخوله أرضه، بتحطيم مستوطنين 40 شجرة كرمة و10 أشجار زيتون، تقع في منطقة "سهل الرجم"، القريبة من مجمع مستوطنة "غوش عصيون " الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف صبيح، هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، مؤكدا أن المستوطنين يستغلون الحالة العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم منذ الخامس من الشهر الجاري ويقومون بتخريب أراضي المواطنين وأشجارهم ومزروعاتهم.

يشار الى أن المستوطنين قاموا خلال الأسابيع الماضية بتقطيع المئات من أشجار الزيتون والكرمة في بلدة الخضر، وشقوا طريقا وعبّدوه، ونصبوا بركسات في منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية وادي رحال جنوبا.

#مستوطنون #بيت لحم

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