عائلة اصغر ضحايا كورونا في بريطانيا تحذر صغار السن

سما / وكالات/

يعتقد الكثير من الناس بأن فيروس كورونا لا يصيب سوى كبار السن وأن الصغار في أمان؛ لكن عائلة أصغر ضحايا الفيروس في بريطانيا حذرت من هذه المعلومات المغلوطة وطالبت الجميع بالحذر الشديد.

كلو ميدلتون هي شابة بريطانية (21 عامًا) توفيت اليوم الأربعاء بسبب اصابتها بفيروس كورونا القاتل، لم تكن تعاني أي مشاكل صحية قبل الإصابة بالفيروس.

عائلة ميدلتون أكدت أن هذه الوفاة يجب أن تدق جرس الإنذار لدى من يستهترون بالمرض ويقللون من شأنه وسط الشباب، رغم تحذير سابق من منظمة الصحة العالمية.

والدة الضحية كتبت على صفحتها الشخصية على توتير بالقول: "إلى كل من يعتقدون أن الأمر مجرد فيروس، رجاءً، أعيدوا النظر وراجعوا حساباتكم"، مضيفة: "أتحدث عن تجربة شخصية بعدما خطف هذا الفيروس ابنتي البالغة 21 عاما"

ودعت والدة ميدلتون جميع الناس في العالم إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والمكوث في البيوت.

وسجلت بريطانيا أكثر من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل عدد الوفيات من جراء الوباء إلى 422.