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قيس سعيد يغرد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع ايطاليا والصين: "عالم منافق"

الأربعاء 25 مارس 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيس سعيد يغرد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع ايطاليا والصين: "عالم منافق"


غزة / سما /

علق الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاربعاء، على تعاطف العالم مع دولتي الصين وايطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحصده مئات الوفيات.

وقال قيس سعيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "كم هو مؤلم أن ترى الصين و ايطاليا وقد عاشت شهرين في جحيم كورونا الجديد و كسبت تعاطف العالم

كم هو مؤلم أن ترى #الصين و #ايطاليا وقد عاشت شهرين في جحيم #كورونا_الجديد و كسبت تعاطف العالم..
بينما #فلسطين تعيش أكثر من 60عاما في جحيم أجرم إحتلال عرفته البشرية عبر التاريخ ولم يتعاطف معها احد#عالم منافق

— الاستاذ. قيس سعيد kais Said (@KaissSaide) March 24, 2020

وأضاف:  بينما فلسطين تعيش أكثر من 60عاما في جحيم أجرم إحتلال عرفته البشرية عبر التاريخ ولم يتعاطف معها احد.

وختم الرئيس التونسي تغريدته بعبارة: "عالم منافق" في اشارة لتجاهل العالم لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وقضتيه الوطنية الفلسطينية.



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#قيس سعيد #الرئيس التونسي #كورونا #الصين #فلسطين #ايطاليا #فيروس #الاحتلال الاسرائيلي #القضية الفلسطيينة

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