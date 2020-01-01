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هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي بالرملة

الأربعاء 25 مارس 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: أسيران لا زالا قيد الحجر الوقائي بالرملة


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسيرين هزاع عموري وقيس دراغمة لا زالا قيد الحجر الإحترازي في "عيادة سجن الرملة"، وذلك بعد الإفراج عن الأسيرين أحمد نصار وإبراهيم عواد الى مدينتهم نابلس عصر اليوم.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من اجراء مكالمة هاتفية بالأسير هزاع عموري مساء اليوم، أن الأسير أبلغه بعدم ظهور أي علامات تشير بإصابته بفيروس كورونا حتى لحظة الاتصال، وأنه قيد الحجر الإحترازي كما حالة الأسير ضراغمة، منذ نقلهما يوم الخميس الماضي من مركز توقيف بيتح تكفا.

وأضاف عموري للمحامي عجوة، بأنه وثلاثة أسرى أخرين نقلوا الخميس الماضي من مركز تحقيق بيتح تكفا الى ما تسمى عيادة سجن الرملة، للاحتراز الوقائي ولم تظهر عليهم أية أعراض، وأن الإدارة لا تجري لهم سوى فحص حراري بواقع مرتين يوميا، وأن حجره سينتهي غدا الخميس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت منتصف الشهر الحالي أنها قامت بحجر 4 أسرى فلسطينيين إحترازيا في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق "بيتح تكفا".

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