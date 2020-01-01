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"واعد": الاحتلال أفرج عن أسيرين يشتبه باصابتهما بـ "كورونا"

الأربعاء 25 مارس 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واعد": الاحتلال أفرج عن أسيرين يشتبه باصابتهما بـ "كورونا"


غزة / سما /

 قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، ان قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرين أحمد نصار وإبراهيم عواودة من مدينة نابلس، وهما من الأسرى الأربعة الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في سجن مجدو.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الأسيران كانا يقيمان في مستشفى الرملة وليس كما ادعى الاحتلال أنهما كانا في حجر احترازي داخل السجن، "وهو ما يؤكد أن الاحتلال يروج روايات كاذبة وغير حقيقية". وفق نص البيان.

وقالت "جاري الآن نقل الأسيرين نصر وعواودة لاحد المشافي فلسطينية لإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالتهم الصحية".

وأكدت على أن هناك خطورة شديدة تواجه الأسرى داخل السجون في ظل تجاهل الإحتلال لكل المطالب لحماية الأسرى من الوباء.

#اسرى #الاحتلال #كورونا

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