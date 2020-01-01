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محافظ سلفيت: سنعامل كل عامل لا يلتزم بالحجر الصحي كـ "مجرم"

الأربعاء 25 مارس 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت: سنعامل كل عامل لا يلتزم بالحجر الصحي كـ "مجرم"


سلفيت /سما/

 أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل عن إجراءات عقابية مشددة ستتخذ بحق كل عامل بالداخل لا يلتزم بالحجر الصحي، وذلك على ضوء وفاة مواطنة مساء اليوم الاربعاء، بعد أن اصيبت بفايروس كورونا "نتيجة مخالطتها لابنها الذي يعمل بالداخل".

وقال كميل في تصريح صحفي بأنه سوف يتم اعتقال كل عامل جاء من الداخل اذا لم يلتزم بالحجر المنزلي وقواعده المتمثلة في عدم مخالطة أفراد أسرته، وعدم الخروج وارتداء الكمامة، وسوف يتم احتجازه في مكان خاص، وسيعامل "كمجرم وقاتل مع سبق الإصرار".

واشار الى انه سيتم كذلك اعتقال أفراد أسرة العامل المخترق لقواعد الحجر المنزلي من الذكور، في حال ثبوت معرفتهم باختراقه لقواعد الحجر الصحي وعدم ابلاغهم الجهات المختصة عنه.

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