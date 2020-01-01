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مع بدء تطبيق الحظر..

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

الأربعاء 25 مارس 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي


القاهرة /سما/

 ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين الالتزام في منازلهم بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها حظر حركة المواطنين.

وقال السيسي عبر حسابه الشخصي على موقع (فيسبوك)، " في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر.

وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم."

#عبد الفتاح السيسي #مصر #حظر التجول #كورونا #فيروس #الشعب المصري

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