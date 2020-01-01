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رئيس الوزراء يعقب على إعلان تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين

الأربعاء 25 مارس 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يعقب على إعلان تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين


رام الله / سما /

علّق رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء اليوم الاربعاء، على إعلان أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في فلسطين، والتي كانت لسيدة ستينية من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وقال اشتية عبر حسابه الرسمي على موقع  (فيسبوك): "ننعى إلى شعبنا بحزن شديد، السيدة المتوفاة جراء إصابتها بفيروس (كورونا)، رحمها الله، وألهم عائلتها الصبر والسلوان، ومنحنا القوة لمنع تفشي هذا المرض، الذي أول ضحاياه آباؤنا وأمهاتنا". 

وأضاف اشتية: "لنرحم كبار السن والمرضى في مجتمعنا، لنحميهم بوعينا والتزامنا بالإجراءات الوقائية، وإجراءات الحجر المنزلي، حتى لا نخسر أماً أخرى".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة". 
 

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