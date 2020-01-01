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نحن بحاجة عاجلة لتقديم كل الدعم لسكان القطاع

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا


غزة / سما /

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الاربعاء، من أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا.

وقال غوتيريش في تصريح لقناة "الجزيرة" مساء الأربعاء: "لذا نحن بحاجة عاجلة لتقديم كل الدعم لسكان القطاع لمواجهة كورونا".

في السياق، أوضح أن الخطة التي أطلقتها الأمم المتحدة هي بمثابة نداء إنساني لإغاثة الدول الأكثر فقرا لمواجهة كورونا.

وأضاف غوتيريش أننا "وصلنا للحظة يتعين فيها على أطراف الصراع الليبي وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف "على كل داعمي أطراف الصراع في اليمن الإنصات إلى ندائي الإنساني من أجل وقف إطلاق النار هناك".

#الامم المتحدة #أنطونيو غوتيريش #كورونا #قطاع غزة #وباء

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