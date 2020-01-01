الرئيس يشيد بدور حركة فتح في مواجهة فيروس كورونا

رام الله / سما /

اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود التي تبذلها حركة فتح في كافة أقاليم الوطن في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وحيا الرئيس في اتصال هاتفي مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال المحيسن، اليوم الثلاثاء، كل أبناء حركة فتح وشبيبتها في جميع المواقع على جهودهم الكبيرة، وثمّن مبادرتهم بتشكيل لجان التطوع في الاقاليم والمناطق التنظيمية المختلفة، والتي كان لها أثر كبير في الحدّ من التنقل والاحتكاك بين الجمهور.

واثنى الرئيس على الدور الطليعي الذي تقوم به الحركة وشبيبتها على كافة الأصعدة، وخصّ بالذّكر مشاركتها في حملة تعقيم دور العبادة والأماكن العامة.