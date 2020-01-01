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مصر تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا


القاهرة /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة، و93 حالة شفاء.

وأوضحت زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، أن هناك 113 حالة نتائجها سلبية، مبينة أن هناك حالة واحدة مصابة أصابت 54 حالة من المخالطين لها في 6 محافظات.

ولفتت إلى أن حالات الوفيات اليوم هي حالة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21 حالة، مؤكدة أن الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدا في مواجهة الفيروس.

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجول الذي سيبدأ في السابعة من مساء اليوم والبقاء بالمنازل.

من جانبه، أكد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إزاء كل من لا يلتزم بإجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة بمقتضى قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي ومن الضروري التزام المواطنين خلال المدة المقبلة.

وشدد على أن هذه الخطوات سيترتب عليها شكل الحالة خلال المدة المقبلة، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها من خلال الحكومة هي الأرقام المعلنة التي تتفق تماما مع منظمة الصحة العالمية.

#مصر #كورونا #اصابات

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