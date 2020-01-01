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شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الأربعاء 25 مارس 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها


غزة / سما /

عقبت الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، على فيديو تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مركبة تتبع لشرطة المرور تطالب فيها أصحاب المحلات في مدينة غزة بالإغلاق.

وقالت في بيان صدر عنها،  "تُنوه الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة أن مقطع الفيديو الذي أشيع عن قيام مركبة تتبع لشرطة المرور تطالب فيها أصحاب المحلات في مدينة غزة بالإغلاق هو مفبرك وعارٍ عن الصحة".

وأضافت: تتابع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة مع الجهات ذات الاختصاص من أجل الوصول إلى مصدر الفيديو لمحاسبته.

كما دعت الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة، أبناء شعبنا ونشطاء التواصل الاجتماعي والإعلاميين لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط.

#شرطة المرور والنجدة #قطاع غزة #اغلاق محلات #فيديو #التواصل الاجتماعي #غزة

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