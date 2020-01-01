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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر : "كورونا" يهدد البشرية برمتها

الأربعاء 25 مارس 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر : "كورونا" يهدد البشرية برمتها


سما / وكالات/

أكد الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" "يهدد البشرية جمعاء"، وذلك خلال إطلاقه "خطة استجابة انسانية عالمية" تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن "تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية".
وأوضح أن الخطة "تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين".

ونقلت فرانس برس عن غوتيريش قوله "يشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي. كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع. وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة. وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة".
 

#كورونا #الامم المتحدة #البشرية #أنطونيو غوتيريش

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