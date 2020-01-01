الشرطة تقبض على 6 أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في سلفيت

سلفيت /سما/

قبضت الشرطة اليوم على 6 أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة في مركز بديا العاملة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على 3 أشخاص يعملون بمحل مفروشات و3 أشخاص آخرين يعملون في البناء مخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل قامت الشرطة بتحويل عامل بعد وصوله لبلدة الزاوية قادما من عمله بالداخل المحتل لجهات الاختصاص من اجل الحجر الصحي .

وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.