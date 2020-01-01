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تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ64

الأربعاء 25 مارس 2020 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ64


رام الله / سما /

أعلن ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاربعاء،  تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها للسيدة الستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، "ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة". 

وبين ملحم، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: "العينات التي اخذت من طولكرم ونابلس كلها سلبية أي أنها غير مصابة". 
 

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