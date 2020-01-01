محافظ طولكرم: حجز بطاقات عمال حاولوا الوصول إلى الداخل عبر فتحات "الجدار"

طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر إن الأجهزة الأمنية حجزت مجموعة من البطاقات الشخصية لعمال من كافة المحافظات حاولوا الوصول إلى مناطق ٤٨ عبر فتحات جدار الضم والتوسع العنصري وتمت إعادتهم، مشيراً إلى أنه لوحظت عودة ما يزيد عن 400 عامل بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ أبو بكر في تصريح صحافي، اليوم، إلى أن "الجهد الأمني مستمر ومتواصل، لحماية عمالنا، وأبنائنا، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في الداخل"، مشدداً على دعوة رئيس الوزراء د. محمد اشتية للعمال المتواجدين هناك للعودة لمنازلهم، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات الصحية حسب الأصول من خلال الطب الوقائي مع العمال العائدين، ومن سرحهم أرباب العمل هناك.

ضبط محل لبيع مواد التعقيم بدون ترخيص

واعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن ضبط محل لبيع مواد البناء في طولكرم يقوم بعملية تحضير مواد تعقيم ومواد تنظيف بشكل غير قانوني، مستغلاً الظروف الحالية لتحقيق الأرباح، في ظل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال أبو بكر: إن شرطة طولكرم توجهت للمكان وفتشته، فيما تحركت طواقم الضابطة الجمركية بطولكرم والاقتصاد الوطني، حيث تبين أنه يتم تحضير مادة الديتول للتعقيم ومواد تنظيف أخرى، حيث تبين أنه لا يحمل ترخيصاً لتحضير مثل هذه المواد.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق القائمين على هذا المكان ، وتحويلهم للجهات المختصة ذات العلاقة، مؤكداً الحفاظ على سلامة المواطنين وملاحقة مثل هؤلاء المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة ذات العلاقة.‎

مبادرات شبابية

وأثنى أبو بكر على مبادرة شبابية من حركة فتح لإنشاء تكية لتقديم الوجبات للأسر المعوزة والمحتاجة والأسر في الحجر المنزلي ، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا، في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

والتقى المحافظ القائمين على المبادرة، وأكد أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون للخروج من هذه الظروف الطارئة والصعبة، مشيداً بجهود هؤلاء الشباب وإقليم حركة فتح، خاصة أن مثل هذه المبادرات سيكون لها الأثر في مساندة الأسر الفقيرة، وهي تأكيد على الوقوف إلى جانبهم في جميع الظروف.

وقدم كل من عصام نمر وخالد حسين شرحاً للمحافظ عن طبيعة المبادرة التي تتم من خلال تكية أم سلمة لتقديم وجبات للعائلات المستورة، حيث سيتم توزيع الوجبات الغذائية من خلال لجان المواقع التنظيمية في حركة فتح، مشيدين برعاية أبو بكر لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات الشبابية الهادفة لمساندة المواطنين والوقوف إلى جانبهم.