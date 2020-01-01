الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

غزة / سما/

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، اخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "اجتمعت وزارة الاقتصاد بعدد من كبار التجار لوضعهم في صورة القرار الخاص بالإعفاء الضريبي للسلع الأساسي، وتناقشت معهم آليات تضافر الجهود لمواجهة المرض".

وأكد على أن هناك اتفاقاً مع التجار في غزة على تحمل مسؤولياتهم في ظل الظروف التي نعيشها، محذراً من التلاعب بالأسعار وعلى المواطنين الاتصال على الجهات المختصة للإبلاغ عن ذلك.

وأشاد معروف بالتكافل الاجتماعي الذي سطره شعبنا في قطاع غزة خلال حالة الطوارئ بسبب كورونا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الصحة بغزة أشرف القدرة، على أنه لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى اللحظة.

وأضاف: "نطمئن أن الوضع الصحي للحالتين اللتين أعلن عن إصابتهما بفيروس كورونا مطمئنة ومستقرة".

وأوضح أنه تم إجراء 151 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة مند بداية مارس الجاري، وكانت نتائج 149 فحصاً منها سلبية ونتيجتين كانت موجبة أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري".

من جهته، قال الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم، إن وزارة الداخلية اتخذت مزيداً من الإجراءات الوقائية المتعلقة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وتواصل إغلاق المعابر والمنافذ فيما يتعلق بحركة الأفراد.

وأضاف أن الوزارة استدعت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث 15 من مروجي الشائعات خلال الـ 48 ساعة الماضية، أحالت 4 منهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قام بعضهم بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الشائعات لإرباك الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن قيادة الشرطة قررت مضاعفة أعداد أفراد مباحث التموين؛ لتعزيز دورها في تكثيف متابعة حركة الأسواق، والتأكد من جودة المواد التموينية والغذائية، ومراقبة الأسعار.