بيت لحم: المؤسسة الأمنية تطلق حملة لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا

بيت لحم / سما /

أطلقت المؤسسة الأمنية في بيت لحم، اليوم الأربعاء، حملة توعية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا .

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي العقيد ضرار مرعب، ان الحملة تهدف بالدرجة الأولى الى توعية المواطنين الذين سطروا أروع اشكال الالتزام بالتعليمات التي انبثقت في اطار حالة الطوارئ التي بدأت في الخامس من الشهر الجاري .

وأضاف "نحن في المؤسسة الأمنية دورنا يتركز الآن حول الوقاية الصحية وسلامة المواطن، ومنذ اليوم الأول كان للمؤسسة الأمنية فعاليات عدة تصب في المصلحة العامة نحو مواجهة فيروس كورونا".

وأشار الى ان الحملة شملت توزيع بطاقات إرشادية تؤكد أهمية الالتزام بالمنزل كحل للحد من انتشار الفيروس، وعلقت يافطات على مختلف مداخل المحافظة حيث ينتشر أفراد المؤسسة الأمنية، لتكون شاهدا وداعما معنويا لكل المتجولين ممن يسمح لهم بالتنقل في حالات استثنائية طارئة .

وثمن المواطن أبو احمد من مدينة الخليل، الذي يحمل تصريحا للتنقل لايصال مواد غذائية، الدور البطولي والريادي لكل فرد من افراد الامن الفلسطيني. وقال "في زمن الكورونا تعززت الثقة بالمؤسسة الأمنية اكثر من أي وقت، وبرهنت انها وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وقادة الأجهزة الأمنية انها الى جانب شعبها وكانت في الموعد لحمايته وضمان سلامته".