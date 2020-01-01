هيئة الأسرى: الاحتلال سيفرج عن أسيرين من الأربعة المحجورين وقائيا بسبب "كورونا"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج مساء اليوم، عن أسيرين من الأسرى الأربعة، الذين تحجرهم منذ نحو 10 أيام في "عيادة مستشفى الرملة" بشكل احترازي من فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة إن الأسيرين من مدينة نابلس، وسيفرج عنهما عند معبر بيت سيرا غرب محافظة رام الله والبيرة، وإن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية الفلسطينية لاستقبال الأسيرين وإجراء الفحوصات اللازمة لهما ومواصلة حجرهما للتأكد من عدم إصابتهما بالفيروس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت منتصف الشهر الحالي أنها قامت بحجر 4 أسرى فلسطينيين (موقوفين ويخضعون للتحقيق) احترازيا في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق "بيتح تكفا".